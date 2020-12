MAGISTRATURA L’AQUILA: DAVID MANCINI NUOVO PROCURATORE PER I MINORENNI

L’AQUILA – David Mancini è il nuovo procuratore per i minorenni dell’Aquila. Come si legge sul quotidiano Il Centro “il via libera dal plenum del Consiglio superiore della magistratura è arrivato nella seduta del 3 dicembre dopo che nei mesi scorsi la sua candidatura aveva già ottenuto l’unanimità della quinta commissione dello stesso Csm”.

Cinquantatre anni, di origni romane, Mancini opera nell’ambito della mangistratura da circa 25 anni. Alla Procura distrettuale aquilana dove ha firmato decine di inchieste prima sulla ricostruzione post-sisma e poi sulle nuove forme di terrorismo islamico.

Da tempo collabora dell’Osce (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa), nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata e alla tratta delle persone. Ha inoltre ha collaborato col dipartimento per le pari opportunità della presidenza del consiglio ed è stato componente del comitato interministeriale per le azioni di governo sempre in materia di tratta. In passato ha inoltre ricoperto il ruolo di consulenze del dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del consiglio dei ministri e consulente dell’ufficio del commissario straordinario del governo per le iniziative antiusura e antiracket.

