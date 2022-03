MAGISTRATURA: PM AQUILANO FABIO PICUTI TRA I PRETENDENTI AL POSTO DI AGGIUNTO IN PROCURA MILANO

ROMA – C’è anche il pm della Procura della Repubblica dell’Aquila Fabio Picuti tra i 18 pretendenti al posto di aggiunto della procura di Milano.

Il magistrato, 53 anni aquilano di nascita, ha presentato la domanda al Consiglio superiore della magistratura (Csm), per l’ambita poltrona che dal prossimo 15 aprile rimarrà scoperta perché Riccardo Targetti, ora alla guida della procura come facente funzione, compirà 70 anni e quindi andrà in pensione.

Alla procura di Milano, uno degli uffici più importanti d’Italia, spesso al centro di polemiche e divisioni interne, sta per essere nominato il procuratore capo.

Picuti, all’Aquila da diversi anni dopo il trasferimento da Rieti, è il pm della inchiesta che ha portato alla condanna in primo grado dei sette scienziati componenti della commissione Grandi Rischi accusati di aver rassicurato la popolazione aquilana in relazione allo sciame sismico prima del terremoto dell’Aquila del 6 aprile 2009, quando morirono 309 persone e rimasero feriti in oltre 1500.

Il processo si concluse con la assoluzione, dopo i tre gradi di giudizio, di sei dei sette componenti.

Picuti potrebbe concorrere al ruolo di aggiunto della procura dell’Aquila in caso di attuazione della riforma della giustizia, fissata dopo tanti rinvii a settembre, che prevede l’accorpamento dei tribunali dell’Aquila e Avezzano. Per quest’ultimo è stato sancito il taglio insieme ai tribunali minori di Sulmona (L’Aquila), Vasto e Lanciano, in