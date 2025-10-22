MAGLIANO: CHIEDE DI PROVARE L’AUTO IN VENDITA E FUGGE, ARRESTATO DAI CARABINIERI

MAGLIANO DE’ MARSI – Una vettura in conto vendita, la richiesta del potenziale acquirente di poterla provare, scene comunissime in una trattativa per l’acquisto di un’automobile usata. Quello che il venditore non aveva messo in conto, però, era il fatto che il cliente potesse salire sull’auto, gettare la targa prova dal finestrino e partire repentinamente facendo perdere le proprie tracce.

Il commerciante si è rivolto con fiducia all’Arma e, qualche giorno dopo, sulla scorta di una rapida attività di indagine, i carabinieri della Stazione di Magliano de’ Marsi (L’Aquila), hanno rintracciato sia l’auto che la persona che se ne era appropriata.

La vettura, subito recuperata, è stata restituita dai carabinieri al proprietario, mentre l’uomo, un 44enne con pregresse vicissitudini giudiziarie e già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, il cosiddetto “obbligo di firma”, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

In virtù degli elementi raccolti dagli uomini dell’Arma, è stata emessa un’ordinanza cautelare con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per il 44enne.

Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Magliano de’ Marsi, che lo hanno rintracciato e condotto presso la propria abitazione.