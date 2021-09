MAGLIANO DE’ MARSI: CADE DALLA BICI E SBATTE LA TESTA, GRAVE BAMBINO DI 11 ANNI

MAGLIANO DE’ MARSI – È caduto dalla bici e ha sbattuto la testa a terra: è successo questa mattina a Magliano de’ Marsi (L’Aquila) dove un bambino di 11 anni è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Umberto I di Roma.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno nei pressi della Discoteca Holiday.

Il piccolo era uscito con gli amichetti per un giro in bici quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto sbattendo la testa. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi avvisati dai passanti.