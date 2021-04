MAGLIANO DE’ MARSI: SI E’ SPENTO IL PICCOLO SAMUEL, AFFETTO DA UNA MALATTIA RARA

MAGLIANO DE’ MARSI – Non ce l’ha fatta il piccolo Samuel Baldassarre, 5 anni e mezzo. Si è spento a causa di una rarissima malattia sin dalla nascita, nella sua casa di Magliano de’ Marsi.

Tutta la comunità che si è stretta al dolore dei giovani genitori Martina Capogrosso e Andrea Baldassare.

Tante le iniziative in questi anni di solidarietà in Abruzzo e in Italia per finanziare le cure del piccolo all’ospedale Bambino Gesù di Roma. La sua storia e il suo coraggio hanno commosso l’Italia.

I funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella chiesa di Santa Lucia a Magliano de’ Marsi.