MAGLIANO DE’ MARSI: VIA LIBERA ALLA SISTEMAZIONE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO

MAGLIANO DE’ MARSI – La Conferenza permanente ha approvato l’Intervento di riparazione locale per la chiesa di San Domenico a Magliano dei Marsi (L’Aquila). Lo annuncia una nota del commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli.

Come spiega la nota, la chiesa di San Domenico è ubicata su una altura all’interno del centro abitato di Magliano dei Marsi e addossata al lato sud del convento di cui fa parte. Si affaccia su piazza Francesco Lolli, che immette in via Fonte Nuova ed è situata all’interno del complesso di edifici che corrispondono all’ originario convento delle Suore Agostiniane. Oggi il bene è di proprietà dell’Istituto Suore Francescane di Santa Filippa Mareri.

“L’impianto planimetrico si compone di una navata unica allungata e di un coro rettangolare un po’ meno largo alle spalle del quale è disposto il coro ligneo. Gli interventi sono volti al consolidamento statico e a interventi locali e comprendono opere sulle murature, sui solai delle volte delle cappelle, sulla parte posteriore del frontone della facciata principale, sul timpano del prospetto posteriore, sulle capriate lignee e sulla copertura della chiesa, sulla copertura dei locali posti sopra le cappelle e sopra la sacrestia collocata in adiacenza alla chiesa e accanto al campanile. Si prevedono la cucitura e stati di coazione con barre, cuci e scuci con mattoni pieni, la realizzazione di cordolo in muratura armata, il consolidamento delle volte in muratura, un intervento in copertura e il consolidamento delle capriate e del soffitto dipinto. Il costo totale del progetto è di 600mila euro.

“Anche l’Abruzzo sta beneficiando del cambio di passo che la ricostruzione sta avendo- sottolinea Castelli – Un altro gioiello spirituale e culturale tornerà a splendere a breve. Ringrazio il presidente della Regione Marco Marsilio, l’Istituto Suore Francescane di Santa Filippa Mareri, l’Ufficio speciale ricostruzione e il sindaco Pasqualino Di Cristofano per la collaborazione e per l’efficace sinergia”.