MAGNACCA: “OK A DECISIONE DEL GOVERNO CHE ALLUNGA LA CASSA INTEGRAZIONE NEL SETTORE NELLA MODA”

PESCARA – “Un importante segnale di attenzione al territorio ma soprattutto ad un settore che in Abruzzo garantisce lavoro e occupazione”.

Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, dopo la decisione del Consiglio dei ministri di prevedere ulteriori 12 settimane di cassa integrazione, e quindi di strumenti di sostegno al reddito, per il periodo dal primo di febbraio del 2025 al 31 dicembre del 2025 per le aziende del comparto moda. “E’ una misura che avevamo richiesto direttamente al governo – aggiunge l’assessore – e proprio la Regione Abruzzo in sede di Conferenza delle Regioni è stata tra le prime a proporre una soluzione legislativa in grado di allungare il periodo di Cassa integrazione straordinaria per le aziende del comparto moda. Lo stesso schema – ricorda l’assessore Magnacca – lo abbiamo proposto anche per il settore dell’Automotive”.

L’ampliamento dello strumento e dell’arco temporale in cui si può fruire della Cassa integrazione “aiuterà le aziende del comparto a superare senza particolari scossoni su fronte occupazionale – ha concluso l’assessore Magnacca – momenti di difficoltà legati ad mercato internazionale volubile e soggetto agli scossoni del momento internazionale”.