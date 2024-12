MAGNETI MARELLI, SCOCCIA : “HO COINVOLTO I CAPIGRUPPO, BATTAGLIA SENZA COLORE POLITICO” 

SULMONA – “È una battaglia che non ha colore politico e ritengo importante coinvolgere tutti i capigruppo del Consiglio regionale e le colleghe del nostro territorio, Maria Assunta Rossi e Antonietta La Porta, al fine di esaminare la situazione dello stabilimento sulmonese Magneti Marelli, ascoltando i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e le rispettive Rsu. Presenterò in quella occasione un documento, chiedendo ai consiglieri di firmarlo, per poi consegnarlo all’assessore regionale al ramo Tiziana Magnacca, la quale il giorno dopo terrà un incontro sulla questione”.

È quanto afferma in una nota la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia.

“La Regione c’è – sottolinea Scoccia -, nonostante fino ad ora non era stata investita ufficialmente della questione. Ho richiesto questa audizione, inserita all’ordine del giorno della riunione dei Capigruppo a Palazzo dell’Emiciclo, che si terrà il prossimo martedì 17 dicembre, proprio perché i consiglieri di maggioranza e opposizione possano essere coinvolti, con la convinzione che vada difesa una delle realtà produttive più importanti della Valle Peligna e del centro Abruzzo”.

“Continuo a seguire da vicino la situazione, come ho sempre fatto fino ad ora, attivandomi e restando in contatto con i sindacati, affinché si possa individuare una strada con prospettive migliori per poter tutelare la realtà occupazionale del territorio, in un periodo difficile e complesso come quello di oggi per l’automotive, in uno scenario più ampio, nazionale e internazionale. Nessuna promessa, ma faremo la nostra parte”, conclude Scoccia.