MAGNETI MARELLI: SCOCCIA, “NECESSARIO GARANTIRE FUTURO A LAVORATORI, SUBITO INCONTRO”

L’AQUILA – “Convocare a stretto giro un incontro con i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, al fine di individuare il percorso più opportuno teso alla salvaguardia delle unità occupazionali e scongiurare il ricorso agli ammortizzatori sociali. È quanto ho sollecitato in una nota inviata oggi all’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca“.

Così, in una nota, la vicepresidente del Consiglio regionale Marianna Scoccia che aggiunge: “Sono in costante contatto con i sindacati, i quali mi hanno esposto preoccupazioni sulla situazionale occupazionale, a causa della probabile mancanza di commesse. È necessario garantire un futuro a questa importante realtà industriale, fondamentale per il nostro territorio e il centro Abruzzo, in cui lavorano tantissime persone. Mi sono attivata subito e continuerò ad impegnarmi al massimo”.