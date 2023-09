MAI PIU’ LAVORO POVERO: ANCHE IN ABRUZZO “GIORNATE DI LOTTA PER UN SALARIO MINIMO DI 10 EURO L’ORA”

L’AQUILA – “Questo terzo weekend di mobilitazione nazionale è dedicato a vigilanti, addetti delle pulizie, portinerie, servizi bibliotecari e museali con contratti di vigilanza privata e servizi fiduciari e multiservizi. Lavoratrici e lavoratori delle che hanno contratti da 5 euro lordi l’ora, dei veri e propri fantasmi. Non stiamo parlando di contratti pirata. Stiamo parlando di contratti che prevedono paghe sotto o in linea con la soglia di povertà relativa, firmati dai sindacati confederali”.

È quanto si legge in una nota di Potere Al Popolo – Unione Popolare L’Aquila nella quale si annuncia: “da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre ci troverete nelle piazze di tutta Italia con banchetti dove potrete firmare per la nostra proposta di legge per un salario minimo di 10euro l’ora. La risposta finora è stata sorprendente: decine di migliaia di persone hanno già firmato e mancano poche firme al raggiungimento del risultato”.

Precari persino alle dipendenze degli enti pubblici: università, enti di ricerca, pubbliche amministrazioni che da decenni hanno appaltato ad aziende esterne le attività che prevedono contratti full-time a €800 al mese. Lavoratori e lavoratrici alle dipendenze di aziende appartenenti a Confindustria, che scaricano sugli appalti la riduzione del costo del lavoro.

Siamo di fronte al fallimento di un modello contrattuale a perdere, certificato dal fatto che l’Italia è l’unico paese OCSE in cui i salari reali sono diminuiti negli ultimi 30 anni.

Perciò pensiamo sia necessario introdurre subito un #salariominimo di €10 lordi l’ora, checché ne dica il Governo Meloni, a cui bastano i Contratti nazionali esistenti, anche quelli che permettono di pagare legalmente salari da fame. Grazie alla nostra proposta di legge, una lavoratrice o un lavoratore della guardiania non armata si troverebbe in busta paga quasi €500 in più! Inoltre il livello minimo del salario sarebbe adeguato automaticamente all’inflazione, e così di conseguenza anche quelli più alti.

I nostri appuntamenti:

– L’Aquila

Venerdì 29 settembre, 18 30 -20.30 c/o Piazza Regina Margherita

Avezzano

Sabato 30 settembre, 10.30 – 12.30 Piazza Torlonia (nei pressi della fontana)

Elenco completo delle inizative su https://poterealpopolo.org/10eilminimo-banchetti-per-la-campagna/

FIRMA ANCHE TU PER UNA PAGA DIGNITOSA PER TUTTE E TUTTI!

FIRMA ANCHE TU PER INVERTIRE LA ROTTA DI QUESTO PAESE!

Potere Al Popolo – Unione Popolare L’Aquila