MAIELLA GEOPARCO UNESCO: UNA FINESTRA SU RADIO L’AQUILA 1 CON DIRETTORE DI MARTINO

L’AQUILA – Un territorio con 140 milioni di anni di storia geologica, esteso su 740 chilometri quadrati, con 60 cime metà delle quali oltre i 2000 metri, oltre 40 specie di mammiferi, 118 specie di farfalle diurne, 5 specie vegetali esclusive: tutto questo, e molto altro, è il Parco nazionale della Maiella, da una settimana Geoparco mondiale Unesco, un riconoscimento che tiene conto dello sforzo che il Parco ha fatto per avvicinarsi alle comunità locali.

Della sinergia fra il patrimonio ambientale e quello culturale, delle dinamiche legate alla transumanza, della Maiella come montagna carsica grande serbatoio di acqua potabile parlerà il direttore del Parco, Luciano Di Martino, intervistato da Massimo Alesii su Radio L’Aquila 1 ( https://www.radiolaquila1.it/ ) per la trasmissione ‘Zoom dentro la Notizia’, in onda oggi alle 10:05.