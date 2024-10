MAL DI SCHIENA: VISITE GRATUITE ALLA CLINICA INI DI CANISTRO SABATO 9 NOVEMBRE

CANISTRO – “Almeno una volta nella vita, il mal di schiena è una patologia che riguarda un po’ tutti, in maniera episodica o cronica, e i pazienti che prendiamo in carico sono infatti in numero elevatissimo: è per questa ragione che abbiamo deciso di organizzare questa giornata di visite gratuite, per trasmettere la cultura della prevenzione, e per far conoscere le innovazioni, sia nel campo della diagnostica, che in quelli della chirurgia mini invasiva e della riabilitazione”.

Lo afferma il dottor Gilberto Grossi, responsabile dell’ambulatorio di neurochirurgia del Gruppo Ini, che con il suo team di specialisti accoglierà i pazienti per effettuare visite gratuite nell’open day “Mal di schiena”, in programma nella clinica Ini di Canistro, in provincia dell’Aquila, sabato 9 novembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Ad essere oggetto di approfondimento specialistico saranno patologie molto diffuse come la lombalgia, la cervicalgia, l’ernia del disco lombare e cervicale, la stenosi lombare e la spondilolistesi, alla luce del fatto che secondo l’Istat, 8,6 milioni di persone in Italia hanno difficoltà motorie e di queste 3,4 milioni soffrono di disturbi gravi causati dal mal di schiena, e inoltre, secondo uno studio pubblicato su Lancet, entro il 2050 il mal di schiena supererà perfino l’Alzheimer tra le principali cause di disabilità e infermità nel mondo.

“Qui a Canistro – prosegue Grossi – abbiamo un blocco operatorio all’avanguardia, che ci consente di effettuare interventi di ultima generazione. Tengo però a precisare, che per noi della Ini, l’intervento chirurgico è solo l’ultima ratio, riservato solo ai casi più gravi e invalidanti. Disponiamo anche di un’ottima diagnostica per immagini, e lo stesso vale per la fisioterapia, che nei casi più importanti viene svolta anche in altre cliniche del gruppo Ini, a cominciare da quella di Grottaferrata”.

Quello del 9 novembre è solo uno degli open day organizzati per varie patologie dalla Ini di Canistro, un’eccellenza in Italia per la traumatologia e chirurgia ortopedica. Ogni anno in struttura si effettuano migliaia di interventi ortopedici, con tecniche all’avanguardia e sempre più mininvasive: dalla chirurgia protesica di ginocchio, anca e spalla, colonna, alla traumatologia, anche sportiva, fino agli interventi di artroscopia e chirurgia mininvasiva.

Ogni anno all’INI Canistro afferiscono pazienti da tutta Italia, da nord a sud, con un mobilità sanitaria attiva di oltre l’80%.A tal proposito, focalizzando l’attenzione sulle nuove frontiere della cura del mal di schiena, prosegue il dottor Grossi, “il trattamento del dolore vertebrale avviene ora con accessi percutanei, ovvero con trattamenti che utilizzano correnti elettriche che vengono applicate direttamente sui nervi o sulle articolazioni. Il trattamento dell’ernia del disco, o le correzioni della colonna sono ora mini invasive, senza traumatismo muscolare e necessità di trasfusioni di sangue. Tutto questo garantisce una minore aggressività dell’intervento e i pazienti possono alzarsi il giorno seguente all’intervento, con un busto lombare”.

L’adesione all’Open Day dell’INI Canistro è gratuita, previa prenotazione al numero verde 800.95.15.95 o tramite WhatsApp al 3482322841 (fino a esaurimento dei posti disponibili).