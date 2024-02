MALATTIE CARDIOVASCOLARI: L’ABRUZZO ADERISCE ALL’INIZIATIVA CON SCREENING GRATUITI PERSONALIZZATI

PESCARA -Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia e nel mondo, la prevenzione è la prima arma per combatterle e anche quest’anno la Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO dal 12 febbraio al 18 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l’iniziativa nazionale di prevenzione cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2024”, giunta alla sua diciottesima edizione.

Durante l’intera settimana la Fondazione attiverà un numero verde dedicato ai cittadini che potranno chiamare gratuitamente tutti i gratuitamente per porre domande sui problemi legati alle malattie del cuore, alle quali risponderanno 600 cardiologi ANMCO delle Strutture aderenti all’iniziativa, con 1300 ore di consulenza cardiologica gratuita.

L’iniziativa tornerà a svolgersi anche in presenza e in alcune cardiologie si eseguiranno gratuitamente screening cardiologici personalizzati e/o dibattiti ed eventi di formazione sulle diverse tematiche. Sul sito della Fondazione sarà pubblicato il calendario delle attività previste con i giorni e orari di risposta telefonica oltre alle iniziative in presenza sull’intero territorio.

In Abruzzo aderisce all’iniziativa la Cardiologia dell’Ospedale Civile dello Spirito Santo di Pescara.

L’iniziativa di Cardiologie Aperte 2024 sarà anche l’occasione per Fondazione per il Tuo cuore e ANMCO per avviare l’importante progetto pilota del “Passaporto Cardio Oncologico”.