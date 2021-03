MALATTIE DELLA MENTE E DIFFERENZE DI GENERE: INTERVISTA A NEUROSCIENZIATA SANTUCCIONE, LA DIRETTA

L’AQUILA – Le malattie del cervello e della mente da una nuova prospettiva: le differenze di sesso e di genere. Questo l’argomento dell’intervista in diretta streaming di Abruzzoweb, a partire dalle ore 14.00 circa, con la neuroscienziata Antonella Santuccione Chadha, che assieme alla collega Maria Teresa Ferretti, è autrice del libro “Una bambina senza testa”, pubblicato da Edizioni Mondo Nuovo di Pescara.

Santuccione, 46 anni, è medico, patologo clinico con profonda conoscenza delle neuroscienze e delle malattie del cervello, è nata a Penne e vissuta a Cepagatti, infanzia con i nonni a Cugnoli, , marito indiano, due figli, oggi vive a Zurigo dove lavora per una compagnia di biotecnologie e si occupa della malattia di Alzheimer.

Ha una vasta esperienza nella ricerca preclinica, nel trattamento dei pazienti, nello sviluppo clinico dei farmaci, negli affari medici e regolatori, ma anche nella creazione del quadro normativo internazionale per la malattia di Alzheimer..

Dal 2018 è annoverata tra le “Top 100 Women” in Svizzera. Nel 2019 è stata eletta donna dell’anno in Svizzera dalla rivista Women in Business. Nel 2020 le è stato conferito il Premio Mondiale per la Sostenibilità, condiviso con il WBP team. Nello stesso anno ha ricevuto anche il premio Medicina Italia per il suo coinvolgimento nel management della pandemia da covid-19.

