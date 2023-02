MALATTIE RARE: A PESCARA FA TAPPA LA CAMPAGNA “UNIAMO LE FORZE”

PESCARA – La Campagna #uniamoleforze, realizzata da Uniamo, Federazione italiana malattie rare, ha toccato oggi Pescara, con il coinvolgimento di tutta la rete abruzzese. Presentati in Piazza Unione i mezzi che percorreranno la città, per tutto il mese di febbraio, con i loghi della campagna istituzionale, promossa dal Ministero della Salute.

Alla cerimonia, che si è tenuta nella sede di Pescara della Regione Abruzzo (sala “Corradino d’Ascanio), hanno partecipato tra gli altri il Presidente Marco Marsilio, l’assessore alla salute, Nicoletta Verì, e il direttore del Dipartimento sanità Claudio D’Amario.

“La Regione Abruzzo è per molti versi all’avanguardia nella lotta alle malattie rare – ha detto il Presidente Marco Marsilio -. Abbiamo fatto degli sforzi che vanno oltre i Lea per sostenere le famiglie che hanno congiunti affetti da malattie rare. Abbiamo moltiplicato le risorse economiche e le patologie soggette a screening neonatale per individuare in maniera precoce le malattie, alcune delle quali, se individuate subito, possono essere curate con terapie più efficaci. Abbiamo fatto la metà del nostro dovere”.

Ora – conclude Marsilio – ascolteremo gli esperti, e con questa campagna istituzionale, aiuteranno a sostenere la rete e migliorare l’assistenza con l’obiettivo di rendere meno difficile la vita alle persone affette da malattie rare”.

L’assessore alla sanità, Nicoletta Verì, ha sottolineato come la Regione Abruzzo “sia la prima a ospitare la campagna di sensibilizzazione nazionale che unisce tutte le malattie rare. La nostra regione – ha osservato – ha portato avanti provvedimenti per unire la rete sanitaria e associativa. Abbiamo attivato uno screening importante, in cui abbiamo incluso nuove patologie; siamo orgogliosi di avere una rete all’avanguardia dove tutti i territori sono inclusi. Auspichiamo – ha concluso l’assessore Nicoletta Verì – che ci sia una diagnosi rapida, certa e soprattutto delle terapie adeguate”. Presente, all’evento di oggi, anche il Presidente di UNIAMO, Annalisa Scopinaro, che ha illustrato con i medici ed esperti l’importanza della campagna di sensibilizzazione.