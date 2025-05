MALATTIE RARE: “ISTITUIRE DISTRIBUZIONE PER CONTO FARMACI IN ABRUZZO”, APPELLO ASSOCIAZIONI

PESCARA – Un appello urgente all’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, e alle Direzioni generali delle Asl abruzzesi, per istituire la Distribuzione per Conto (DPC) dei farmaci sul territorio.

A lanciarlo le principali associazioni regionali di pazienti affetti da malattie rare, unite sotto la voce del presidente di A.MA.R.E. (Associazione Malattie Rare Ematologiche), Angelo Lupi.

In una lettera formale inviata oggi, le associazioni evidenziano come la DPC rappresenti “un modello di erogazione farmaceutica già collaudato con successo in diverse altre regioni italiane. Questo sistema prevede che le Aziende Sanitarie Locali acquistino centralmente i farmaci, in particolare quelli inclusi nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT), i farmaci di fascia C e gli integratori, per poi dispensarli direttamente ai pazienti attraverso la rete capillare delle farmacie di comunità (pubbliche e private convenzionate)”.

Le associazioni firmatarie sottolineano i molteplici benefici derivanti dall’adozione della DPC per i pazienti rari abruzzesi.

Miglioramento della Continuità Assistenziale: garantirebbe una fornitura costante dei farmaci necessari, spesso vitali per la gestione di patologie complesse.

Maggiore Accessibilità e Comodità per il Paziente: eviterebbe ai pazienti e alle loro famiglie spostamenti frequenti e onerosi verso le strutture ospedaliere per il ritiro dei farmaci.

Ottimizzazione delle Risorse del SSN: consentirebbe una gestione più efficiente degli acquisti e della distribuzione dei farmaci.

Valorizzazione del Ruolo della Farmacia Territoriale: Ccinvolgerebbe attivamente le farmacie di comunità come punto di riferimento per l’erogazione dei farmaci, rafforzando il loro ruolo nel sistema sanitario.

Supporto al Monitoraggio e all’Appropriatezza Prescrittiva: faciliterebbe il tracciamento della dispensazione e l’aderenza terapeutica dei pazienti.

“Consapevoli della complessità del processo, ma animate da una forte fiducia nella sensibilità delle istituzioni regionali verso le esigenze dei cittadini più fragili”, si legge ancora nella nota, le associazioni chiedono “l’avvio di un percorso di analisi e confronto finalizzato all’implementazione della DPC per i malati rari in Abruzzo”.

Le associazioni si dichiarano “fin da ora disponibili a collaborare attivamente con la Regione Abruzzo, le ASL, Federfarma e gli Ordini Professionali per la creazione di un tavolo tecnico dedicato a definire le modalità e i tempi per un’implementazione efficace e uniforme della DPC su tutto il territorio regionale”.

Le associazioni firmatarie:

A.MA.R.E. onlus (Associazione Malattie Rare Ematologiche)

ANPTT Onlus (Associazione Nazionale Porpora Trombotica Trombocitopenica onlus)

INCLUSIAMO

As.Ma.Ra. (Associazione Sclerodermia ed altre Malattie Rare)

LGS (Associazione Famiglie Sindrome Lennox-Gastaut Italia Onlus)

A.A.MA.R. (Associazione Abruzzese Malati Reumatici)

APMARR APS ETS (Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare)

Associazione Italiana Sindrome di Beckwith – Wiedemann OdV

Associazione UNITAS OdV

AICI Abruzzo (Associazione Italiana Cistite interstiziale)