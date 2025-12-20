MALFUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA: FAMIGLIA DI SULMONA CON FORTI SINTOMI DI INTOSSICAZIONE

SULMONA – Attimi di paura la notte scorsa in un’abitazione di via Armando Diaz a Sulmona (L’Aquila), dove alcuni membri di una famiglia hanno accusato malori causati dal malfunzionamento della caldaia, come certificato anche dai vigili del fuoco. Secondo quanto si apprende, un bambino di 11 anni, che stava dormendo con la zia nell’appartamento accanto a quello del padre, ha accusato improvvisi malori durante la notte, con difficoltà respiratore e di movimento.

Quattro giorni fa anche la zia, di 78 anni, aveva avuto gli stessi sintomi, così forti da decidere di andare in ospedale, dove è stata trattenuta una notte per accertamenti. Era stata la stessa donna ad accorgersi di alcuni problemi alla caldaia che, nei giorni precedenti, non stava funzionando correttamente e perdeva acqua dai tubi di scarico. Anche altri membri della famiglia, tra cui la nonna e il fratello più grande del bambino, hanno accusato spossatezza e nausea nelle ultime settimane.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno dichiarato l’inagibilità dell’appartamento in attesa di un intervento dei tecnici sulla caldaia. Nel referto si riscontrano “perdite di Co2 con probabile provenienza dai tubi di scarico della caldaia”.