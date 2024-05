MALORE DURANTE ESCURSIONE CON AMICO SUL MONTE VELINO, MUORE 64ENNE. SI MUOVE PROCURA AVEZZANO

AVEZZANO – Era impegnato in un’escursione sul Monte Velino in compagnia di un amico quando si è accasciato a terra ed è morto. Ad allertare i soccorsi per il 64enne di Avezzano (L’Aquila), è stato l’amico.

Secondo quanto riporta l’Ansa, un elicottero dei Vigili del fuoco ha portato in quota il medico della postazione 118 di Tagliacozzo (L’Aquila) il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne.

La Procura della repubblica di Avezzano ha disposto accertamenti per chiarire le circostanze del decesso. Al momento il trasporto della salma è impossibile a causa del maltempo che impedisce ai soccorritori di scendere a valle.