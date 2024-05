MALORE DURANTE UNA PARTITA DI CALCIO: 13ENNE RICOVERATO A PESCARA

PESCARA – Si è sentito male in campo mentre giocava una partita di calcio al Poggio degli Ulivi a Città Sant’Angelo (Pescara): si tratta di un ragazzo di 13 anni che è stato portato in ospedale con l’elisoccorso; al momento non si hanno altre notizie sulle sue condizioni di salute.

Come appurato, il malore occorso al 13enne, residente a Pescara, sarebbe sopraggiunto in seguito ad uno scontro di gioco: il giovane avrebbe prima battuto la testa e poi sarebbe stato colpito dalle convulsioni.

Soccorso dai sanitari del 118, arrivati prima con una ambulanza e poi con l’elicottero, il giovane calciatore è stato trasportato all’ospedale di Pescara per le prime cure.