SPOLTORE – Spoltore piange il geologo Federico D’Amico, 46 anni, morto improvvisamente dopo un malore.

La tragedia ieri mattina quando ha raggiunto Ortona in bicicletta con il fratello Emanuele e con un amico. Aveva percorso già diversi chilometri quando si è sentito male. Era partito da Pescara e si trovava in via Tripoli, alle porte di Ortona, quando si è accasciato dopo aver superato anche il tratto in salita che caratterizza la strada di accesso alla città di San Tommaso.

È stato immediatamente soccorso dai passanti in attesa dell’arrivo del 118, e in pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza da Ortona. I medici hanno tentato disperatamente di rianimarlo, fino a quando non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Una morte che lascia sgomenti tanto più che nel giro di pochi giorni, dall’inizio del mese, ricorda Il Centro, altre due persone della stessa età hanno perso la vita in circostanze più o meno simili, a distanza di qualche decina di chilometri di distanza: altri due uomini si sono sentiti male durante o dopo l’attività fisica e in entrambi i casi l’epilogo è stato lo stesso, non ce l’hanno fatta.

Era il primo giugno quando Ruggero Renzetti, 48 anni, pescarese, è morto al pronto soccorso del capoluogo adriatico, dove era arrivato con le proprie gambe, non sentendosi bene. Nella stessa mattinata aveva giocato a padel. E il 5 giugno un medico di Celano, Francesco Ulanio, 47 anni e una grande passione per lo sport, è crollato a terra nella zona dei grandi alberghi di Montesilvano dopo pochissimi minuti di corsa, attorno alle 7.