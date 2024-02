CHIETI- Un uomo di 72 anni è morto questa mattina nelle campagne di Ortona, in provincia di Chieti, mentre si accingeva a potare un albero di ulivo. Secondo una prima ricostruzione dei fatto, l’uomo aveva appena iniziato a salire su una scala quando si è sentito male ed è caduto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il 72enne non c’è stato nulla da fare. Il fatto è avvenuto in contrada Villa San Nicola. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Ortona.