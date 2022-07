MALORE IN ALBERGO DOPO IL CONCERTO A PESCARA: MUORE ANTONIO CRIPEZZI, CANTANTE DEI CAMALEONTI

SAN GIOVANNI TEATINO – Antonio Cripezzi, cantante e tastierista dei Camaleonti, è stato trovato morto in una stanza di albergo di San Giovanni Teatino (Chieti).

Il decesso, secondo le prime informazioni, sarebbe dovuto a cause naturali: un malore, nella notte, non gli avrebbe lasciato scampo. Sul posto, lanciato l’allarme, sono intervenuti i soccorritori ed i Carabinieri. Cripezzi, 76 anni, in passato aveva già avuto problemi di salute.

Ieri sera si era esibito con i Camaleonti al parco Villa de Riseis di Pescara.

Dopo l’esibizione una cena con lo staff e alcuni fan e poi il rientro in hotel.