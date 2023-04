MALORE IN AUTO: MORTO A LECCE IL GIUDICE ABRUZZESE PAOLO MORONI

CHIETI – Si sarebbe sentito male dopo essere salito in auto, per mettersi alla guida e raggiungere il Tribunale di Lecce: è morto così a 57 anni, questa mattina, il giudice Paolo Moroni.

Moroni era un giudice del tribunale fallimentare, molto noto a Lecce. Di origini abruzzesi, Moroni era nato a Chieti nel 1966: di recente, ovvero nell’agosto dello scorso anno, si era candidato anche al Csm, al consiglio superiore della magistratura come “sorteggiato” per la componente togata nel collegio 4 di Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, accusando da tempo la presenza di troppe correnti all’interno della magistratura italiana e prendendo di mira anche alcuni colleghi “finti indipendenti”.

Moroni, in servizio presso la Sezione Commerciale del Tribunale Civile, si stava recando in macchina da Monteroni a Lecce, ma durante il tragitto, è stato colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c’era più nulla da fare.

A lanciare l’allarme per i primi sono stati i suoi collaboratori, preoccupati per il ritardo.