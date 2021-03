MALORE IN AUTO, MUORE A 71 ANNI UMBERTO FORMICA. OGGI I FUNERALI A BARISCIANO

BARISCIANO – Si sente male mentre è al volante della sua, perde il controllo del mezzo che esce di strada. Quando viene soccorso da alcuni compaesani, purtroppo per lui non c’è più nulla da fare.

È morto stroncato da un infarto, a 71 anni, Umberto Formica, che lascia la moglie Anna Maria, i figli Simone e don Marco, prelato della diplomazia pontificia, chiamato di recente da Papa Francesco a lavorare alla Segreteria di Stato della Santa Sede.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Maurizio a Barisciano, paese d’origine della moglie.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, racconta Il Centro, sarebbe stato colto dal malore mentre andava in campagna per effettuare alcuni lavori. Fortunatamente in quel momento in strada non si trova a passare nessuno, l’auto ha fermato la sua corsa e a quel punto scattano i soccorsi, allertati anche i carabinieri.