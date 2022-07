MALORE IN CASA, ROSETO PIANGE SCOMPARSA DEL PROF SAVINI. IL SINDACO: “MI HAI LASCIATO SENZA PAROLE”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Lutto a Roseto (Teramo) per l’improvvisa scomparsa del professor Francesco Savini, venuto a mancare all’età di 74 anni a causa di malore che lo ha stroncato ieri mattina mentre si stava facendo la barba a casa.

Ad avvertire i soccorritori è stata la moglie ma purtroppo per l’uomo era già troppo tardi. Oltre alla moglie lascia 4 figli.

I funerali si terranno questa mattina, alle 10.30, nella chiesa del Sacro Cuore.

Sui social il sindaco di Roseto Mario Nugnes scrive: “Caro Francesco, vorrei sorridere come in questa foto che ci ritrae, io, tu e Marcello, in una delle tante cose belle che condividevamo. La squadra amatoriale di calcio, il civismo come fondamento di vita, l’impegno nel sociale, la fede… Vorrei sorridere ma oggi non ci riesco, perché certe volte l’inaspettato rende più grave il peso del dolore. E il dolore di questa mattina è insopportabile… e ti chiedo scusa se per una volta non ci vedo nemmeno quell’insegnamento di cui qualche volta abbiamo parlato”.

“È successo tutto così ‘all’improvviso’ da negarci anche il tempo di un saluto, ed ora mi restano i tanti messaggi che ci scambiavamo, puntualmente, ad ogni mia videoagenda o nelle altre molteplici occasioni in cui siamo stati noi. Mi hai lasciato senza parole, e mi perdonerai se oggi delego al silenzio l’ingrato compito di rappresentare i miei sentimenti nei tuoi confronti. Buon viaggio Francesco!”.