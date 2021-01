MALORE IN INGHILTERRA, MUORE A 65 ANNI: LUTTO A SULMONA

SULMONA – Sulmona in lutto per la scomparsa di Tiziana Mariani, 65enne molto conosciuta in città, morta due giorni fa a Bi Birmingham, in Inghilterra, dove si era recata per stare un po’ con le figlie.

Un improvviso malore le è stato fatale, la sorella ha escluso che il decesso sia stato provocato dal coronavirus, confermando la morte per cause naturali, spiega Il Centro. Per ora la salma della donna non potrà far rientro in Italia a causa della pandemia che al momento rende impossibile un immediato rientro in Italia e, per questo, sarà tumulata nel cimitero di Birmingham. La notizia ha suscitato commozione in città, anche perché Tiziana Mariani appartiene ad una famiglia con una parentela assai ampia e quindi molto conosciuta.

Download in PDF©