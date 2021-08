ORTONA – Giornata tragica in Abruzzo, dove si sono registrati due decessi sulle spiagge della Costa dei trabocchi.

Un 82enne di Crecchio (Chieti), D.D.A. è morto in seguito ad un malore che lo ha colpito mentre faceva il bagno in mare in località lido Riccio, nel territorio comunale di Ortona.

L’anziano si trovava nello specchio d’acqua antistante la spiaggia libera compresa tra gli stabilimenti balneari Maristella e Teoma Beach, quando si è sentito male. Lanciato l’allarme sul posto è intervenuto il 118, ma per l’82enne non c’è stato niente da fare.

A Torino di Sangro, zona Le Morge, un uomo di 69 anni della Lombardia è morto annegato nel primo pomeriggio.

L’uomo probabilmente è deceduto per un malore e quando è scattato l’allarme e sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e anche con l’ausilio di un elicottero partito da Pescara, non c’è stato nulla da fare, nonostante per diversi minuti siano state messe in atto tutte le manovre rianimatorie.