MALORE MENTRE E’ IN BICI SULL’ALTOPIANO DELLE ROCCHE: MUORE CICLISTA DI 51 ANNI, LUTTO A OVINDOLI

ROCCA DI MEZZO – Stava pedalando in sella alla sua bicicletta quando è stato colto da un malore improvviso ed è caduto a terra.

Il dramma ieri nel primo pomeriggio sull’Altopiano delle Rocche: non ce l’ha fatta Tony Bonanni, 51enne di Ovindoli (L’Aquila), le sue condizioni sono apparese subito gravi, i medici e gli infermieri hanno fatto il possibile praticandogli le manovre salvavita, ma il suo cuore ha smesso di battere.

Il malore, probabilmente un infarto, lo ha colto all’altezza di Rovere, frazione del Comune di Rocca di Mezzo.

È stato un automobilista, racconta Il Centro, ad accorgersi che qualcosa non andava e a prestargli i primi soccorsi prima di allertare i numeri di emergenza. Sul posto è subito arrivata un’ambulanza. Dall’Aquila si è alzato in volo anche l’elisoccorso. Purtroppo per Bonanni non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua improvvisa scomparsa si è presto diffusa a Ovindoli, gettando nello sconforto l’intera comunità. Bonanni lascia una figlia, Marta che vive a Roma. In paese era molto conosciuto.