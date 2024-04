MALORE PER 70ENNE A ROCCAMORICE: INTERVIENE SOCCORSO ALPINO

PESCARA – Nel primo pomeriggio di oggi la centrale operativa del NUE 112 Abruzzo è stata allertata per un settantenne colpito da malore nel territorio di Roccamorice (Pescara), sul sentiero che conduce all’Eremo di San Bartolomeo.

Sono stati inviati sul posto l’elisoccorso di stanza a Pescara ed una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico di Penne a supporto delle operazioni.

L’equipe a bordo dell’elicottero, composta da un medico anestesista rianimatore, da un infermiere e da un tecnico di elisoccorso del CNSAS, è stata trasportata sul posto, utilizzando il verricello, per prestare le prime cure all’escursionista; l’uomo è stato successivamente trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.