MALORE SOTTO TRAFORO GRAN SASSO: 34ENNE AQUILANO DIMESSO DAL SAN SALVATORE

L’AQUILA – E’ stato visitato e curato all’ospedale San Salvatore del capoluogo regionale e rimandato a casa il 34enne autotrasportatore dell’Aquila che ieri pomeriggio si era sentito male sotto il traforo del Gran Sasso, sull’autostrada Teramo-Roma, dove era stato soccorso in tempi rapidissimi dagli agenti della Sottosezione dell’Aquila Ovest: le condizioni del giovane sono sotto controllo.

Visite ed esami hanno escluso assolutamente la positività al covid dell’uomo che, secondo quanto si è appreso, è vaccinato. I sintomi avvertiti e per i quali gli agenti, nel soccorso, hanno indossato dispositivi di protezione, quindi non sono riconducibili ad un contagio.

Era stato l’autotrasportatore di surgelati, avvertendo un malore che aveva destato preoccupazioni, a chiedere soccorso: i poliziotti sono giunti sul posto e dopo aver messo in sicurezza il mezzo, hanno adagiato a terra e avvolto con una coperta termica il 34enne tranquillizzandolo e rassicurandolo fino all’arrivo del 118.

Molto celere è stato l’intervento dei sanitari che a bordo di una ambulanza lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

L’intervento di soccorso non ha comportato disagi o rallentamenti alla circolazione stradale in direzione L’Aquila. L’intervento di ieri pomeriggio eseguito dagli agenti della Sottosezione dell’Aquila Ovest in servizio su tutta la tratta autostradale, è testimonianza dello sforzo che la polizia di stato in questo particolare periodo pandemico sta portando avanti, ma anche la preparazione nella risposta alle emergenze sanitarie, sempre con l’obiettivo quello di salvare vite umane oltre a garantire l’incolumità degli utenti della strada.