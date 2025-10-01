MALTEMPO A CASALBORDINO LIDO: STRADE ALLAGATE E AUTO IMPANTANATE NELL’ACQUA

CASALBORDINO – Il forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla costa abruzzese ha colpito duramente Casalbordino Lido (Chieti), in Via Cibotti chiusa e a Casalbordino via Mattei allagata , dove le abbondanti piogge hanno causato notevoli disagi alla circolazione. Diverse strade si sono trasformate in veri e propri torrenti, con l’acqua che ha rapidamente invaso carreggiate e marciapiedi, creando situazioni di pericolo sia per gli automobilisti sia per i pedoni. Numerose segnalazioni parlano di auto rimaste bloccate nei punti più bassi del litorale, costringendo gli occupanti ad attendere i soccorsi. Sul posto sono intervenuti le autorità comunali e Protezione Civile, impegnati a liberare i veicoli e a garantire la sicurezza delle persone.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari e a prestare attenzione alle aree soggette ad allagamenti. Il maltempo non ha colpito solo la viabilità: anche alcuni stabilimenti balneari hanno registrato danni, con acqua e detriti trascinati fin sulla battigia. Preoccupazione anche tra i residenti, che segnalano difficoltà negli accessi alle abitazioni e rischi per le attività commerciali. Secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime ore potrebbero verificarsi ulteriori rovesci e temporali.

I volontari della Protezione civile stanno monitorando costantemente la situazione e ha attivato un presidio operativo per coordinare gli interventi. La comunità resta in allerta, con l’auspicio che il peggioramento non provochi ulteriori criticità.