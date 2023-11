ORTONA – La statale 16 “Adriatica” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni all’altezza di Ortona (Chieti), per un allagamento provocato dalle forti piogge che stanno interessando la zona.

Il traffico è deviato sulla viabilità comunale alternativa.

Sul posto è presente il personale Anas per la gestione del traffico in sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.