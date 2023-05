MALTEMPO: A PENNE CHIUSO IN VIA PRECAUZIONALE TRATTO DELLA SS81 “PICENO APRUTINA”

PENNE – A causa delle intense piogge in corso che hanno causato la piena del fiume sottostante il ponte situato al km 108,300 della SS81 “Piceno Aprutina” è temporaneamente chiusa al transito – in via precauzionale – la tratta stradale nel territorio comunale di Penne, in provincia di Pescara.

La chiusura si è resa necessaria, fa sapere l’Anas, oltre che per consentire le operazioni di monitoraggio del corso d’acqua, anche per rimuovere un’alberatura caduta e quindi per garantire la sicurezza della circolazione.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, deviata in loco, e per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.