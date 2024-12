MALTEMPO: A PESCARA ANNULLATI EVENTI NATALIZI ALL’APERTO, CHIUSI PARCHI E CIMITERI

PESCARA – Chiusura dei cimiteri e dei parchi e giardini pubblici e stop agli eventi natalizi all’aperto del cartellone “Pescara d’incanto”. E’ quanto deciso dal Comune del capoluogo adriatico a causa dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo sull’Abruzzo. Cimiteri e parchi cittadini chiusi anche a Montesilvano.

Il provvedimento riguarda la Riserva Naturale Statale Santa Filomena, la Riserva regionale Pineta Dannunziana e il Parco ex Caserma Di Cocco.

Disposto anche il divieto di sosta delle auto lungo tutte le strade adiacenti la Riserva di Santa Filomena, ad esclusione di via della Riviera, sia a Pescara che a Montesilvano.

Gli appuntamenti di “Pescara d’incanto” annullati saranno riprogrammati nei prossimi giorni.

Resta in programma, invece, il concerto di questa sera, nella Sala consiliare del Comune di Pescara, dal titolo “Armonie sotto l’albero”. Intanto continuano ad essere numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per far fronte alle tante richieste che arrivano ai centralini a causa del maltempo: a creare maggiori problemi sono gli allagamenti, le infiltrazioni e i rami e gli alberi caduti sulle strade a causa del vento.