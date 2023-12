MALTEMPO A PESCARA: CHIUSI DAL COMUNE I PARCHI CITTADINI. ALBERO SPEZZATO DAL VENTO A SPOLTORE

PESCARA – Il vento che da 48 ore sta interessando il pescarese, sta creando numerosi disagi. A Pescara molti gli interventi che stanno effettuando i vigili del fuoco. Le raffiche che hanno superato anche gli 80 km/h hanno consigliato all’Amministrazione Comunale di procedere con la chiusura di tutti i parchi cittadini. Le previsioni annunciano un miglioramento sul fronte vento dal tardo pomeriggio.

Rischio tragedia invece a Spoltore dove un grosso pino è crollato sulla strada in pieno centro cittadino piombando per fortuna sullo spazio tra due abitazioni. L’albero che ha almeno 50 anni ha tagliato la strada bloccandola e danneggiando un muro di recinzione: poco più in là sarebbe caduto sulle abitazioni: a quanto si è appreso l’intervento dei vigili del fuoco intervenuti sarà lungo per mettere in sicurezza la zona ed eliminare il problema.