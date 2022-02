PESCARA – Giornata impegnativa per il Comando dei Vigili del fuoco di Pescara impegnati per l’emergenza maltempo.

Circa 50 gli interventi effettuati e 15 ancora in corso e altri da effettuare. In arrivo due sezioni operative di Lazio ed Emilia Romagna richiamate per fronteggiare le numerose richieste giunte al 115.