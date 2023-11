MALTEMPO A PESCARA, MASCI: “IN POCHE ORE LA PIOGGIA DI UN MESE”

PESCARA – Il maltempo non dà tregua a Pescara, dove continua a piovere incessantemente da quasi 24 ore.

“Da ieri sera – scrive sui social il sindaco Carlo Masci – sono caduti su Pescara 88 mm di pioggia, la media mensile è di 103 mm, la media annuale di 687 mm. Questo vuol dire che in poche ore è caduta sulla nostra citta quasi la pioggia di un mese e il 13% di quella che cade di un anno”.

“Siamo di fronte – prosegue il primo cittadino – a un evento atmosferico eccezionale, di quelli che oramai succedono sempre più spesso in Italia, e che causano ovunque danni e devastazioni. In strada ci sono tutti gli operai disponibili del Comune e delle società partecipate, oltre agli agenti della Polizia Locale, per intervenire sulle situazioni di maggiore crisi e per aiutare le persone in difficoltà”.

Diversi gli allagamenti registrati in città e gli interventi dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale. Il Comune in mattinata ha anche attivato il Coc (Centro operativo comunale) per far fronte all’emergenza.