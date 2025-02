MALTEMPO A ROSETO: FDI, “CITTA’ IN GINOCCHIO, SOMMERSA DAL FANGO, FALLIMENTO TOTALE”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Un’intera città in ginocchio, quartieri sommersi dal fango, strade bloccate e famiglie isolate: questa è la drammatica conseguenza non solo del maltempo, ma dell’incapacità e dell’inerzia dell’amministrazione Nugnes, che si dimostra ancora una volta totalmente impreparata ad affrontare le emergenze”.

Così, in una nota, Fratelli d’Italia denuncia “il disastroso fallimento dell’amministrazione nella gestione dell’emergenza maltempo” a Roseto degli Abruzzi (Teramo).

“Dai quartieri centrali alle zone nord e sud della città, cittadini abbandonati a loro stessi, mentre il sindaco e la sua giunta si limitavano a proclami tardivi e inefficaci – continua la nota – L’esondazione del Borsacchio e l’allagamento di intere strade non sono frutto del caso, ma di anni di cementificazione selvaggia, mancanza di manutenzione dei canali di scolo e totale disinteresse per la sicurezza idrogeologica del territorio, come denunciato in consiglio comunale. Fondi destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico sono stati dirottati su interventi secondari, mentre il territorio restava vulnerabile”.

“Mentre il Comune restava immobile, sono stati i cittadini a rimboccarsi le maniche per evitare il peggio. In diverse zone di Roseto, gli abitanti sono scesi in strada, spalando fango e detriti, cercando di liberare tombini e caditoie abbandonate da mesi alla sporcizia. Un gesto di responsabilità collettiva che dimostra, ancora una volta, l’assenza dell’amministrazione e il totale abbandono in cui versa la città”.

“Sono scene che non dovremmo mai vedere in un comune ben amministrato – denuncia Francesco Di Giuseppe, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale – È inaccettabile che siano i cittadini, e non il Comune, a dover intervenire per evitare conseguenze ancora più gravi. Ci troviamo davanti a una gestione superficiale e disorganizzata, che non solo non ha prevenuto l’emergenza, ma ha costretto la popolazione a farsi carico di ciò che dovrebbe essere garantito dalle istituzioni.”

“A rendere ancora più grave la situazione è la totale confusione nelle comunicazioni istituzionali. Mentre il Comune prova a minimizzare l’accaduto, sui social decine di cittadini smentiscono puntualmente le dichiarazioni dell’amministrazione, documentando con foto e video la reale entità del disastro”.

“Ormai è diventata una costante – aggiunge Umberto Valentini, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – Ogni dichiarazione ufficiale del Comune viene smentita dai cittadini, che si vedono costretti a cercare la verità da soli, perfino in un’emergenza come questa. Questa amministrazione è un disastro sotto ogni punto di vista: inefficace, scollegata dalla realtà e incapace di fornire risposte concrete. Ora basta. Chiediamo un intervento immediato per la manutenzione del territorio e una revisione radicale delle politiche urbanistiche della città. Se il sindaco Nugnes non è in grado di governare, ne tragga le conseguenze e si faccia da parte.”

“Fratelli d’Italia continuerà a battersi affinché Roseto abbia un’amministrazione capace di tutelare i suoi cittadini e di affrontare con serietà le emergenze”, conclude la nota.