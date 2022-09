MALTEMPO: A SPOLTORE IL SINDACO ATTIVA IL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

SPOLTORE – In seguito all’allerta meteo di ieri pomeriggio, il sindaco di Spoltore (Pescara) Chiara Trulli ha attivato il piano di emergenza comunale.

A comunicarlo è il consigliere delegato alla protezione civile Stefano Burrani.

Il territorio è presidiato da quattro squadre, tra uomini della Protezione Civile, personale della Spoltore Servizi e della Polizia Locale, per monitorare la situazione e intervenire tempestivamente in caso di necessità.

”Sono state allertate durante una riunione di Protezione Civile indetta questa mattina dal sindaco” spiega Burrani “le associazioni di protezione civile a disposizione, e in particolare il Modavi, con il quale sono state decise le attività di prevenzione dei rischi in accordo con il comandante della polizia municipale Panfilo D’Orazio”.

Venti di burrasca e temporali potrebbero interessare il territorio fino alle prime ore di domani, e per questo il sindaco Trulli ha firmato un’ordinanza di chiusura per parchi, cimiteri e giardini pubblici in vigore fino alle 8.00 di domani 16 settembre 2022.

“Tutto il sistema di sicurezza” conclude Burrani “è attivo”.

Per eventuali segnalazioni, i cittadini possono contattare la polizia municipale al numero 085 4961845.