MALTEMPO ABRUZZO: CHIUSA AL TRAFFICO LA SS 81 “PICENO APRUTINA”

TERAMO – Per lavori urgenti di messa in sicurezza a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico si è reso necessario interdire al traffico la SS81 “Piceno Aprutina” dal km 35,246 al km 48,500 in provincia di Teramo.

Le lavorazioni consisteranno nel rafforzare il versante attiguo la statale con un’opera in cemento armato.

Il completamento dei lavori principali è previsto entro il prossimo 11 agosto.

Per i veicoli diretti sia in direzione Teramo che in direzione L’Aquila potranno utilizzare come percorso alternativo l’autostrada A24, tratto non a pedaggio.