VASTO – È ancora emergenza maltempo in Abruzzo con la costa alle prese con violenti temporali che non danno tregua da giorni: a Vasto, in serata, strade completamente allagate, con auto rimaste bloccate lungo la statale 16.

Situazione critica per numerosi automobilisti in difficoltà.

Tante le segnalazioni che continuano ad arrivare con le immagini diventate virali sui social.

L’allerta resta alta e prosegue l’attività del Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, al quale hanno partecipato, i sindaci dei Comuni che hanno attivato i Centro Operativi Comunali, Chieti, Fossacesia, Ari, Miglianico, Tornareccio e Bucchianico, i rappresentanti della Questura, del Comandante provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco di Chieti, del servizio 118, dell’Agenzia regionale di Protezione civile, della Provincia di Chieti, della Sezione di Polizia Stradale, dell’Esercito, Ufficio Documentale e 9° Reggimento Alpini, dell’ANAS e della Capitaneria di Porto di Ortona.

Nel corso delle riunioni del centro di coordinamento dei soccorsi sono stati esaminati gli sviluppi delle criticità più significative registrate nel territorio provinciale a causa delle condizioni metereologiche avverse in corso da giorni.

Al riguardo, permane la chiusura delle Strade Provinciali SP9 (ponte sull’Alento che collega Chieti a Filetto) e SP187 località Canaloni, mentre è aperta la SP217 (località Fossacesia).

È stata oggetto di attenzione anche la frana verificatasi nelle prime ore di oggi, in località strada Santa Maria Calvona a Chieti, che ha richiesto l’intervento del personale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale e dei tecnici del Comune di Chieti.

La frana, oltre ad aver causato l’invasione, con detriti e terriccio, di parte della carreggiata della SP8, ha comportato la rottura di una tubatura della A.C.A., in corso di riparazione da parte del personale del gestore del servizio idrico.

A causa della vicinanza della frana ad una palazzina abitata da 2 famiglie, per un totale di 6 persone, il sindaco Diego Ferrara, su segnalazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, sta disponendo, a scopo precauzionale, l’evacuazione degli inquilini, che saranno ospitati presso strutture ricettive del capoluogo.

Nella tarda mattinata di oggi, inoltre, sempre lungo la S.P. 8 per Popoli, si è verificata uno smottamento significativo, con riversamento di detriti sul manto stradale, che ha originato l’ interdizione al traffico veicolare.

Proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco per smottamenti e caduta di alberi.

Secondo quanto riferito dal rappresentante dell’Agenzia di protezione civile regionale il livello dei fiumi, innalzatosi nelle giornate di venerdì e sabato, dovrebbe progressivamente rientrare al di sotto delle soglie di pre-allarme.

L’attività di monitoraggio del CCS, così come quella dei COC aperti da alcuni Comuni, non si è, tuttavia, conclusa, in quanto le piogge, come da allerta meteo diramata nella giornata di ieri, dovrebbero proseguire anche domani.

Le immagini di Meteo Abruzzo: