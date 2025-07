PESCARA – L’attesa ondata di maltempo è arrivata in Abruzzo portando temporali e un drastico crollo delle temperature, dalla costa alle aree interne.

Intanto due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo sono stati dirottati proprio a causa del maltempo che sta interessando Pescara, con un acquazzone e forti raffiche di vento.

In particolare, il volo Ryanair Cagliari-Pescara, il cui atterraggio era previsto alle 13.35, è stato dirottato all’aeroporto di Brindisi. Il secondo volo è il Tirana – Pescara di WizzAir, che sarebbe dovuto atterrare alle 14.40 ed è stato dirottato all’aeroporto di Ancona. Spetterà alle compagnie riproteggere i passeggeri, che presumibilmente verranno trasferiti in Abruzzo in autobus.

E nel primo pomeriggio, sulla A14 è stata disposta la chiusura dell’uscita Pescara Nord, in entrambe le direzioni, a causa delle intense piogge che hanno interessato la zona.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Agli utenti che viaggiano in A14, verso Ancona, si consiglia di uscire a Pescara Ovest, mentre agli utenti che viaggiano in direzione Pescara si consiglia di uscire a Pineto.

A seguito all’Avviso di criticità emesso dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile – Centro Funzionale d’Abruzzo, con ordinanza sindacale n. 111, a Pescara è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc) a partire dalle ore 16:30 di oggi, e fino a cessata emergenza.

L’avviso evidenzia una criticità moderata / allerta arancione per rischio idrogeologico temporali nell’area ABRU-B (bacini Tordino-Vomano) e nell’area ABRU-C (bacino del Pescara).

Il Coc, annuncia in una nota l’assessore alla Protezione civile Massimiliano Pignoli, garantirà il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, monitorando costantemente l’evoluzione della situazione sino a quando migliorerà la situazione meteorologica (presumibilmente domani mattina, stando alle previsioni).

Attualmente, due squadre della Protezione Civile comunale sono operative sul territorio per il monitoraggio delle aree a rischio, e sono dotate di idrovore, pronte all’uso. Sono inoltre state attivate tutte le associazioni convenzionate con il Gruppo comunale, per rafforzare l’intervento in caso di necessità. Tra gli interventi già effettuati nel pomeriggio quello nel sottopasso di Santa Filomena dove un automobilista è rimasto bloccato: con la Protezione civile sono arrivati sul posto anche vigili del fuoco e polizia locale, e l’emergenza è rientrata. Il numero da contattare per segnalare eventuali emergenze è questo: 085 4283400.

Si invita la cittadinanza alla massima prudenza, in caso di ulteriori piogge, prestando massima attenzione ai semafori posizionati in prossimità dei sottopassi: con il colore rosso è obbligatorio fermarsi, per evitare di rimanere bloccati. Il Centro Operativo Comunale resterà attivo fino a cessata emergenza.

Spettacolari e minacciose trombe marine si sono formate a largo delle coste di Tortoreto, in provincia di Teramo.

Scrive Meteo aquilano: “Le trombe marine, o waterspout, sono colonne d’aria in rotazione che si estendono tra la base di una nube temporalesca e la superficie del mare. In questo caso si tratta di trombe ‘non mesocicloniche’, ovvero generate da instabilità locali, senza bisogno di supercelle o tornado di tipo classico”.

“Il fenomeno è stato favorito dal repentino ingresso di aria fredda in quota, subito dopo un lungo periodo di caldo intenso. Questo contrasto termico tra il mare ancora molto caldo e l’aria fredda sovrastante ha creato le condizioni ideali per la formazione di questi vortici suggestivi ma potenzialmente insidiosi”.

La perturbazione atlantica in arrivo dall’Europa centrale sta portando piogge intense e grandinate sull’Italia: “Il fronte temporalesco che oggi si è abbattuto sul nostro Paese, da questa sera e per tutta la giornata di domani, si sposterà sui settori adriatici, dove i rovesci saranno persistenti”, spiega all’Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de Il meteo.it.

“Le regioni particolarmente colpite saranno Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Sulle regioni settentrionali, invece, il sole sarà diffuso”.

Anche le temperature risentiranno di questa perturbazione: “L’aria è molto più fresca e le temperature di questi giorni sono sotto la media del periodo – prosegue Gussoni – questo brusco calo è dovuto ai venti settentrionali e al forte maestrale che sta soffiando sulle nostre coste”.