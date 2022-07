MALTEMPO: “AD ALTINO CHICCHI DI GRANDINE COME PALLINE DA TENNIS”

ALTINO – “Mai vista così grande. Chicchi di grandine grandi come palline da Tennis sono scesi poco fa, in modo sporadico, ma presenti nel temporale che ora si sta alleviando sulla zona di Altino”.

A pubblicare le foto su Facebook è Vincenzo Muratelli, sindaco di Altino, comune che conta poco più di 3mila abitanti in provincia di Chieti.

“Speriamo davvero non abbia colpito persone, veicoli e danneggiato strutture. Adesso la situazione è in miglioramento. A tutti i Cittadini massima attenzione anche nella percorrenza della viabilità stradale per la presenza di possibili situazioni di pericolo. Aggiorneremo la situazione comunale a breve dopo un sopralluogo che stiamo già effettuando in questo momento”, informa il primo cittadino.