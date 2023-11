MALTEMPO ALL’AQUILA: CADUTI DUE ALBERI IN ZONA CASTELLO E ALLAGAMENTI IN VIA DEI MEDICI

L’AQUILA- Gran lavoro per polizia municipale dell’Aquila e vigili del fuoco per via del vento e della pioggia che hanno messo in crisi la viabilità anche se la festività domenicale ha attutito i disagi che ci sarebbero staro in un giorno feriale.

Comunque due grossi alberi sono caduti nell’area intorno al parco del castello spagnolo, in viale Tagliacozzo, cosa che ha impegnato le forze dell’ordine non solo per la la rapida rimozione ma anche per eliminare la code di auto che inevitabilmente si erano create.

Ci sono stati allagamenti in varie strade del capoluogo di regione come ad esempio a Pile e soprattutto in via dei Medici dove il transito, nella notte scorsa e nelle prime ora di stamattina, ci sono stati i soliti disagi tipici, ormai da anni, di quando piove a dirotto. Insolito allagamento anche su via Panella mentre in una casa a Pettino una finestra è stata sfondata dalle raffiche di vento. Ora la situazione è migliorata ma non si sa per quanto tempo.