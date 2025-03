MALTEMPO: ALLERTA ESONDAZIONE PER SEI FIUMI. FRANE, EVACUATE FAMIGLIE AD ATESSA E CHIETI

L’AQUILA – A seguito delle intense precipitazioni che hanno colpito la regione Abruzzo nelle ultime 72 ore resta alto lo stato di attenzione da parte della Protezione civile regionale. Attualmente le criticità principali riguardano smottamenti, frane, allagamenti e il superamento dei livelli di guardia di diversi corsi d’acqua.

Al momento si segnala lo stato di allarme (Codice Rosso) sui fiumi Orta, Alento, Pescara, Osento, Sinello e fiume Sangro, mentre sono stati messi in stato di pre-allarme (Codice Giallo) i fiumi Piomba, Saline e Sagittario

Il dirigente della Protezione Civile regionale abruzzese, Andrea Cipollone, rende noto che personale della PC, insieme con le autorità locali e i tecnici preposti, sono al lavoro per monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo elevato il controllo sui corsi d’acqua e sugli invasi.

Cipollone rende noto che per tutta la durata dell’allerta meteo resterà attivo il Numero Verde della Sala Operativa della Protezione Civile (800 861016).

Le criticità principali riguardano frane e allagamenti che hanno reso necessarie evacuazioni e interventi urgenti, in particolare ad Atessa dove è stato necessario il trasferimento temporaneo di otto nuclei familiari. La situazione è ora rientrata alla normalità ed in giornata è previsto il rientro presso le proprie abitazioni.

A Chieti si è generata una frana in località Santa Maria Calvona che temporaneamente e in via precauzionale ha comportato l’allontanamento di due nuclei familiari, ora ospitati in una struttura ricettiva in zona Chieti Scalo.

Altre piccole frane hanno interessato diverse strade cittadine, con interventi in corso da parte dei Vigili del Fuoco e delle squadre comunali.

A Gessopalena una frana ha minacciato un’abitazione in Contrada Vallone, ma la situazione è stata risolta senza necessità di evacuazione.

A Fossacesia un allagamento ha interessato il piano terra di un edificio nei pressi della pista ciclabile, mentre la SP 217 è stata chiusa a causa di una frana.

A Vasto la SS16 è stata chiusa a causa di allagamenti, con danni riportati ad alcune attività commerciali. I tecnici comunali stanno valutando l’origine del fenomeno per adottare misure preventive.

Inoltre, diverse strade provinciali risultano compromesse da smottamenti e frane.

Per far fronte all’emergenza, sono state mobilitate numerose squadre della Protezione Civile, con interventi su fiumi e aree critiche nelle province di Chieti, Pescara e Teramo. In particolare, squadre operative sono attive per il monitoraggio degli argini fluviali e la gestione del deflusso delle acque nei bacini più a rischio.

Su richiesta dei sindaci di Fossacesia e Perano, tecnici inviati dall’Ordine Regionale dei Geologi sono stati attivati per effettuare sopralluoghi nei territori maggiormente colpiti.

Il Centro Funzionale della Protezione Civile ha diffuso il seguente Bollettino di Criticità: “Per la giornata di domani, lunedì 31 marzo è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idraulico diffuso sul Bacino del Fiume Pescara; prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sui Bacini TordinoVomano e sul Bacino Basso del Sangro. È prevista ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sulle restanti zone di allerta.”

SITUAZIONE METEO E PREVISIONI

Le condizioni meteorologiche restano instabili. Per la giornata di oggi, 30 marzo, sono previsti temporali isolati con una pausa nelle ore serali.

Tuttavia, a partire da domani, 31 marzo, una nuova perturbazione porterà precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, con quota neve in abbassamento fino a 900-1200 metri.

Un’ulteriore intensificazione dei fenomeni è attesa tra il 31 marzo e il 1° aprile, con temporali più frequenti lungo la fascia adriatica. Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti e invitano i cittadini a segnalare eventuali criticità alle autorità competenti.

“Le istituzioni locali e le squadre di emergenza composte da personale e volontari di Protezione Civile”, rassicura Cipollone, “continueranno a monitorare la situazione con il massimo impegno per garantire la sicurezza della popolazione”.

RACCOMANDAZIONI

La Protezione Civile raccomanda di osservare i seguenti comportamenti:

Tenersi informati sulle situazioni di pericolo previste sul territorio e sulle misure adottate dal tuo Comune.

Non dormire nei piani seminterrati ed evita di soggiornarvi.

Proteggere i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, seminterrati o garage solo se non ci si espone a pericoli.

In caso di spostamenti, valutare prima il percorso ed evitare le zone allagabili.

Valutare bene se mettere al sicuro l’automobile o altri beni: può essere pericoloso.

Condividere quello che si sa sull’allerta e sui comportamenti corretti.