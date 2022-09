PESCARA – Forti raffiche di vento, in particolare lungo la costa: è allerta maltempo in Abruzzo, come anticipato ieri dal bollettino della Protezione civile che ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

A Pescara, il peggioramento delle condizioni, comunicato dal Centro funzionale della Regione Abruzzo a partire dalle prime ore di questa mattina e per le successive 12-18 ore, relativo all’Avviso diffuso dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e riportante la previsione di: “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sulla provincia di Trento, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio su Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri delle citate regioni adriatiche”, ha indotto questa mattina il sindaco Carlo Masci, sentito l’assessore al Verde e ai Parchi Gianni Santilli, a disporre e firmare l’ordinanza di chiusura, con effetto a partire dalle ore 14 di oggi e fino a successiva revoca dello stato di allerta, di tutti i Parchi/Giardini Pubblici e dei Cimiteri comunali, compreso la riserva naturale Santa Filomena, la Riserva regionale della Pineta Dannunziana e il Parco ex Caserma Di Cocco; il provvedimento determina inoltre l’interdizione della sosta delle auto lungo tutte le strade adiacenti la riserva di Santa Filomena, ad esclusione di via della Riviera.

Decine le chiamate ai vigili del fuoco che stanno intervenendo in tutta la regione.

Disagi negli stabilimenti balneari, con lettini e ombrelloni portati via dal vento. A Silvi (Teramo) si segnalano alberti caduti (nella foto).

A causa della caduta di alberi in carreggiata, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 259 “Vibrata” dal km 0,400 al km 1,200 in località Martinsicuro. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Stessa situazione si registra anche scendendo più a sud, lungo la costa dei trabocchi, da Ortona verso Vasto (Chieti). Ed è fuga dalle spiagge anche a Casalbordino (foto).

Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e l’assessore all’ambiente Chiara Zappalorto, hanno lanciato un appello ai cittadini affinché, alla luce della perturbazione, evitino comportamenti che possano procurare danni alla propria e all’altrui incolumità. Alla luce di ciò, peraltro, l’amministrazione comunale ha annullato la “Notte Gialla” del commercio che era programmata per questa sera, e che prevedeva tra l’altro il concerto di Ron.

“Come Amministrazione vogliamo tenere nel giusto conto tali previsioni, invitando la cittadinanza a prevenire comportamenti che possono rivelarsi pregiudizievoli per la propria e l’altrui incolumità – sottolineano gli amministratori – . Il nostro appello ora è rivolto ad evitare tutto ciò che possa procurare

pericolo. Si raccomanda dunque di mettere in sicurezza il proprio verde, sia quello nei giardini di proprietà, sia sui terrazzi e a tal proposito si consiglia di rimuovere portavasi dai balconi e vasi sui davanzali, che cadendo possono fare danni a persone e cose, si invita a serrare le imposte per evitare che sbattano e si danneggino, si invita a uscire solo se indispensabile a partire dal primo pomeriggio, momento in cui il vento interesserà il nostro territorio e a non sostare sotto gli alberi. Premure che speriamo non servano, ma l’allerta c’è e ci ha convinto anche ad annullare la Notte Gialla prevista per stasera, perché questo allarme passi senza segni sulla nostra città. Siamo vicini alle comunità delle Marche, colpite a lutto dalla perturbazione dei giorni scorsi, danni che toccano

famiglie e istituzioni e che vorremmo non si verificassero mai, su nessun territorio”.

PREVISIONI

Temporali sulle Marche e sulle regioni centrali sono previsti ancora per oggi, ma la situazione meteorologica sta rapidamente cambiando a causa di un fronte di aria fredda proveniente dalla Svezia, con forti venti destinati a spazzare via il caldo anomalo e a spingere in basso le temperature nel Centro-Nord.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, prevede per oggi ancora piogge intense su Friuli Venezia Giulia e Veneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Basilicata e Calabria. Sul resto del Paese, aggiunge, “non mancheranno piogge in locale estensione fino alla

Sicilia”.

Si prevedono inoltre “venti molto forti con raffiche di burrasca – prosegue – su Sardegna, Emilia Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Abruzzo, Molise e sulla Puglia garganica; da segnalare poi anche il favonio o foehn sulle regioni alpine”.

In queste ore, dicono i meteorologi di Meteo Expert. le regioni meridionali stanno risentendo gli ultimi effetti della perturbazione responsabile del nubifragio sulle Marche, che nel pomeriggio dovrebbe già allontanarsi dal nostro Paese.

“La giornata di domenica – osservano – trascorrerà quindi con condizioni meteo generalmente buone, venti in attenuazione e con un clima mattutino particolarmente fresco”. Una “situazione di stabilità – aggiungono – che ritroveremo anche nei primi giorni della prossima settimana, quando un po’ di caldo oltre la norma dovrebbe interessare soltanto le due Isole maggiori”.

Ecco nel dettaglio le previsioni di www.iLMeteo.it:

Sabato 17. Al nord: maltempo intenso su Triveneto ed Emilia Romagna con venti di burrasca forte e piogge intense. Al centro: maltempo in arrivo sulle Marche, un po’ meglio altrove. Al sud: instabile con ulteriore calo termico, vento e temporali sparsi, anche molto forti su Campania e Calabria.

Domenica 18. Al nord: soleggiato, freddo al mattino per il periodo. Al centro: soleggiato, freddo al mattino per il periodo. Al sud: bel tempo, vento forte in graduale attenuazione.

Lunedì 19. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo salvo locali addensamenti soprattutto sugli Appennini. Al sud: bel tempo, qualche nube in Appennino.

Tendenza. Rimonta dell’anticiclone ma con possibile raid instabile verso regioni adriatiche e Sud tra martedì e giovedì. Temperature decisamente sotto la media del periodo.