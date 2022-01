MALTEMPO, ANCORA NEVE NELL’ABRUZZO INTERNO, POI LENTO MIGLIORAMENTO

L’AQUILA – La circolazione depressionaria in azione sull’Italia centro-meridionale, rinnoverà anche oggi condizioni di maltempo invernale in Abruzzo con nevicate a tratti anche copiose sulle aree interne a partire da quote collinari, con quota neve in progressivo rialzo nel corso della giornata. Queste le previsioni di 3bmeteo.

Ventilazione sostenuta dai quadranti nord-orientali, temperature in rialzo sui settori costieri, clima freddo ovunque. Mare molto mosso.

Domani infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su litorale settentrionale e subappennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 1200 metri. Mare molto mosso.