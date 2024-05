MALTEMPO AVEZZANO: STRADE E SOTTOPASSI ALLAGATI, SALVATA DONNA BLOCCATA IN AUTO IN VIA DON MINZONI

AVEZZANO – Strade e sottopassi allagati ad Avezzano a causa della pioggia abbondante, con una forte ondata di maltempo che ha investito la città nelle ultime ore.

Numerosi gli interventi effettuati dalle forze dell’ordine, tanti i disagi alla viabilità che continuano ad essere segnalati.

Attimi di apprensione, nel pomeriggio, per una donna che è rimasta intrappolata nel sottopasso di via don Minzoni, rischiando di annegare. Sul posto è subito intervenuta la polizia locale che ha provveduto a portarla in salvo.