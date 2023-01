MALTEMPO, CARUSO: “NELL’AQUILANO NON CI SONO STATI GROSSI DISAGI, BENE PIANO NEVE”

L’AQUILA – “Non abbiamo avuto grosse criticità nella viabilità provinciale a causa delle nevicate di questi giorni, neanche nella arterie alle falde del Gran Sasso d’Italia. E questo grazie al piano mai scattato con la giusta tempistica in ogni angolo del territorio provinciale”.

Così il presidente sella Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, facendo il punto della terza giornata nell’ondata di maltempo che ha colpito l’Abruzzo e in particolare la provincia dell’Aquila.

Caruso è anche sindaco del comune montano di Castel di Sangro: anche nel suo territorio, l’Alto Sangro, conferma una situazione sotto controllo nonostante le copiose nevicate.

“Non ci sono stati problemi di viabilità, conseguenza del lavoro fatto dai nostri addetti finalizzato al mantenimento dei servizi pubblici, primo fra tutto quello scolastico. Anche sugli impianti sciistici c’è stata un’affluenza massiccia di appassionati dello sci e turisti”.

In riferimento alla chiusura delle scuole che a Castel di Sangro non è avvenuta, Caruso sottolinea che “bisogna lancia un messaggio di efficienza agendo con senso si responsabilità amministrativa e sociale ed assicurando i servizi pubblici, se non c’è mai non si possono chiudere le scuole. Ringrazio tutti per il grande impegno”.