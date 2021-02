MALTEMPO: CHIUSO VALICO DI FORCA CARUSO PER BUFERA DI NEVE

L’AQUILA – Lungo la strada statale 5 via Tiburtina Valeria è provvisoriamente chiuso al transito il ‘Valico di Forca Caruso’, dal km 135,200 al km 155,700, tra le località Collarmele e Castel di Ieri, in provincia dell’Aquila. A renderlo noto è l’Anas. Attualmente in corrispondenza del Valico (oltre 1.100 metri sul livello del mare) è in atto una forte bufera di neve. La regolare circolazione verrà ripristinata non appena le condizioni meteo lo permetteranno.

Download in PDF©